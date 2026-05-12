Інтерфакс-Україна
Події
18:56 12.05.2026

Засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку продовжиться в середу о 12.00

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваному в легалізації коштів екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку о 12:00 середи, 13 травня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", суд оголосив перерву в судовому засіданні після завершення виступу сторони обвинувачення з обґрунтуванням клопотання про обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн грн.

Прокуратура також планує оголосити деякі матеріали справи у закритій частині засідання.

Перерва в засіданні оголошена в зв’язку з проханням захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як очікується, на засіданні в середу виступить захист і сам підозрюваний, прокуратура надасть суду додаткові матеріали, після чого буде оголошено рішення щодо клопотання про обрання запобіжного заходу.

