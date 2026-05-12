Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський та голова Конгресу депутатів Іспанії Франсіна Арменголь (Francina Armengol), яка перебуває у Києві, обговорили безпекові питання, зокрема, у царині розвитку протиповітряної оборони (ППО), програм PURL і SAFE, а також Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Передусім обговорили оборонну співпрацю: ППО, розвиток програм PURL і SAFE. Однаково розуміємо, що Європа має бути самодостатньою в захисті неба від балістики, дронів та інших загроз. Детально обговорили також Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та зусилля для повернення викрадених Росією дітей", – написав Зеленський у Телеграмі за підсумками зустрічі у вівторок.

Президент України висловив вдячність парламенту, уряду та всьому народові Іспанії за підтримку України. "Цінуємо всі ухвалені політичні рішення від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги. Це те, що дійсно допомагає нам захищатися від російської агресії", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, вранці Арменголь виступила у Верховній Раді, де заявила про підтримку України на шляху вступу до Європейського Союзу.