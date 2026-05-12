18:52 12.05.2026

Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та голова Конгресу депутатів Іспанії Франсіна Арменголь (Francina Armengol), яка перебуває у Києві, обговорили безпекові питання, зокрема, у царині розвитку протиповітряної оборони (ППО), програм PURL і SAFE, а також Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

"Передусім обговорили оборонну співпрацю: ППО, розвиток програм PURL і SAFE. Однаково розуміємо, що Європа має бути самодостатньою в захисті неба від балістики, дронів та інших загроз. Детально обговорили також Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та зусилля для повернення викрадених Росією дітей", – написав Зеленський у Телеграмі за підсумками зустрічі у вівторок.

Президент України висловив вдячність парламенту, уряду та всьому народові Іспанії за підтримку України. "Цінуємо всі ухвалені політичні рішення від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги. Це те, що дійсно допомагає нам захищатися від російської агресії", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, вранці Арменголь виступила у Верховній Раді, де заявила про підтримку України на шляху вступу до Європейського Союзу.

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

13:56 12.05.2026
Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

12:38 12.05.2026
П'ять університетів в Іспанії відкрили програми з україністики

09:45 12.05.2026
Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

09:30 12.05.2026
Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

19:52 11.05.2026
Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

19:39 11.05.2026
Україна працює над своїми аналогами КАБів – Зеленський

19:00 11.05.2026
Зеленський: до Коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр

18:29 11.05.2026
Розмова між Зеленським і Путіним не відбудеться раптово – Буданов

18:14 11.05.2026
Зеленський: у рамках співпраці між Україною та Німеччиною вже є 6 проєктів

