18:29 12.05.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження пунктів управління, складу, ремонтного підрозділу та району зосередження живої сили противника на тимчасово окупованій території України.

"В ніч на 12 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на ТОТ Донецької області. Крім того, уражено пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці (Запорізька обл.) та ремонтний підрозділ противника у Розквіті (Луганська обл.).

Серед іншого, уражено райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці на ТОТ Запорізької області.

