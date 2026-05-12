18:12 12.05.2026

У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вбачає наявність ризику переховування від слідства та суду підозрюваного в легалізації коштів екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака, оскільки той має гроші та можливості виїхати за кордон.

Про це, обґрунтовуючи ризики, повідомила у вівторок представник САП на засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання Єрмаку запобіжного заходу.

"Той факт, що фінансування будівництва резиденції №2 для нього на його замовлення здійснювалося за його грошові кошти, як стверджував його представник – його батько, а не за ці (офіційні) доходи, то Єрмак Андрій Борисович має достатньо майнових ресурсів для того, щоб переховуватися від органів досудового розслідування та суду як на території України, так і за її межами", – зазначила представник сторони обвинувачення в суді.

За словами прокурора, у Єрмака є паспорт для виїзду за кордон і чотири дипломатичні паспорти. Також, за її словами, Єрмак майже шість років обіймав посаду керівника Офісу президента, спілкувався з посадовими особами інших держав, має професійні та соціальні зв’язки як зі службовими особами органів України, так і за її межами.

"Він має можливість звернутися до таких осіб, щоб вони допомогли йому в безперешкодному перетині державного кордону і згодом надали можливість переховуватися на території іноземної держави", – додала представник обвинувачення.

Таким чином, за словами прокурора, це є достатнім обґрунтуванням ризику переховування від слідства та суду.

Крім того, сказала прокурор, є ризик знищення документів і речей, які істотно важливі у справі. Цей ризик ґрунтується, зокрема, на тому, що, скоюючи злочин, Єрмак вдавався до методів конспірації. "Він делегував з метою приховування своєї участі у кримінальному правопорушенні свої організаційні та операційні питання довіреним особам", – уточнила вона, зазначивши, що, зокрема, йдеться про батька Єрмака.

Під час відвідування об’єкта, за словами прокурора, вживалися заходи для забезпечення його анонімності, в переписці в мессенджерах не використовувалося справжнє ім’я.

Як зазначила представник обвинувачення, зв’язки Єрмака також дають можливість впливати на свідків чи інших осіб у цій справі. Зокрема, йдеться про високопосадовців правоохоронних органів, на призначення яких він впливав, з якими спілкувався.

Крім того, на судового експерта, як повідомила прокурор, чинився тиск, надходили погрози.

"Також під час цього досудового розслідування встановлено факти видалення із державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого Єрмака Андрія Борисовича, а також його власності", – зазначила прокурор.

Теги: #єрмак #суд #прокуратура #сап

