18:11 12.05.2026

Троє жителів Херсона дістали поранень від обстрілів РФ протягом дня – прокуратура

Російські окупаційні війська станом на 17:30 вівторка, 12 травня, атакували населені пункти Херсонської області ствольною, реактивною артилерією, мінометами та дронами, внаслідок чого троє жителів обласного центра зазнали поранень, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 12 травня 2026 року армія рф атакувала населені пункти області ствольною, реактивною артилерією, мінометами та дронами. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дістали поранень три людини", – йдеться у повідомленні облпрокуратури в Телеграм у вівторок.

Вночі окупанти обстріляли Херсон з артилерії, постраждав чоловік. Ще один чоловік та жінка отримали поранення в обласному центрі внаслідок використання ворогом БпЛА. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, навчальний корпус університету, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Водночас очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Телеграмі попередив херсонців про те, що "ворог продовжує дистанційно мінувати територію міста, чергові випадки зафіксовано у трьох районах – на вулиці 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, Острівський та Шовкуненка виявлені міни типу "Пряник". Він завернувся до громадян з проханням обмежити пересування вказаними вулицями. За його даними, територія мінування може бути набагато більшою.

