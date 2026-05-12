18:07 12.05.2026

В МВС та МОЗ обговорили проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство охорони здоров’я провели нараду з проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, в обговоренні взяли участь всі структури, залучені до процесу, а також представниці об’єднань родин зниклих безвісти за особливих обставин.

"Знаємо проблематику, яка сьогодні існує у цьому процесі. Усвідомлюємо всю відповідальність і працюємо над рішеннями, які дозволять зробити ідентифікацію швидшою, точнішою і зрозумілішою для родин", – написав він у повідомленні у Телеграмі.

Клименко зазначив, що йдеться про взаємодію між відомствами, використання різних методів ідентифікації, покращення технічних можливостей та про повагу до людей, які проходять через важкі втрати.

"У цій роботі немає другорядних деталей. Працюємо над тим, щоб родини отримували відповіді швидше", – додав міністр.

