Стефанчук назвав інтерв'ю Мендель маніпуляцією, а історію про відмову від Донбасу вигаданою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає інтерв’ю екс-прессекретарки президента України Юлії Мендель американському блоґеру Такеру Карлсону маніпуляцією, через яку намагаються продати вигадані історії про "здачу Донбасу".

"Це банальна калька з російського "нє всьо так адназначна". І саме через цю маніпуляцію зараз намагаються продати вигадані історії про "здачу Донбасу" та пропозиції торгувати землями заради уявного порятунку", – написав Стефанчук у Facebook у вівторок.

Коментуючи інтерв’ю, він висловив переконання, що коли про людину ніхто не згадує, у неї з’являється "потреба нагадати про себе за будь-яку ціну, навіть якщо ця ціна – свідома робота на ворога".

"Правда ж полягає в тому, що президент України ніколи не розглядав здачу людей та земель як шлях до миру. І парламент абсолютно єдиний із главою держави у цій позиції. Вона залишається принциповою від першого дня вторгнення (Росії в Україну – ІФ-У) і до сьогодні", – зазначив спікер українського парламенту.

За його словами, державу неможливо зберегти, віддаючи її ворогу шматками. "Україну рятує не капітуляція під виглядом компромісу, а щоденний подвиг Сил оборони та невтомна праця кожного українця й українки заради перемоги. Тому тримаємо інформаційну гігієну, підтримуємо свою армію, єднаємося довкола українських державних інституцій", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Мендель, яка очолювала пресслужбу президента з 2019 по 2021 рік, під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону назвала Зеленського "однією з головних перешкод на шляху до миру", а також заявила, що Україна "перебуває на межі зникнення" і "занепадає", і стверджувала про прояви "нездорового націоналізму" в країні. Вона також заявила, що Україна у 2022 році на переговорах з РФ нібито була готова віддати Донбас.