17:56 12.05.2026

Стефанчук назвав інтерв'ю Мендель маніпуляцією, а історію про відмову від Донбасу вигаданою

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає інтерв’ю екс-прессекретарки президента України Юлії Мендель американському блоґеру Такеру Карлсону маніпуляцією, через яку намагаються продати вигадані історії про "здачу Донбасу".

"Це банальна калька з російського "нє всьо так адназначна". І саме через цю маніпуляцію зараз намагаються продати вигадані історії про "здачу Донбасу" та пропозиції торгувати землями заради уявного порятунку", – написав Стефанчук у Facebook у вівторок.

Коментуючи інтерв’ю, він висловив переконання, що коли про людину ніхто не згадує, у неї з’являється "потреба нагадати про себе за будь-яку ціну, навіть якщо ця ціна – свідома робота на ворога".

"Правда ж полягає в тому, що президент України ніколи не розглядав здачу людей та земель як шлях до миру. І парламент абсолютно єдиний із главою держави у цій позиції. Вона залишається принциповою від першого дня вторгнення (Росії в Україну – ІФ-У) і до сьогодні", – зазначив спікер українського парламенту.

За його словами, державу неможливо зберегти, віддаючи її ворогу шматками. "Україну рятує не капітуляція під виглядом компромісу, а щоденний подвиг Сил оборони та невтомна праця кожного українця й українки заради перемоги. Тому тримаємо інформаційну гігієну, підтримуємо свою армію, єднаємося довкола українських державних інституцій", – наголосив Стефанчук.

Як повідомлялося, Мендель, яка очолювала пресслужбу президента з 2019 по 2021 рік, під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону назвала Зеленського "однією з головних перешкод на шляху до миру", а також заявила, що Україна "перебуває на межі зникнення" і "занепадає", і стверджувала про прояви "нездорового націоналізму" в країні. Вона також заявила, що Україна у 2022 році на переговорах з РФ нібито була готова віддати Донбас.

16:04 12.05.2026
Ексречницю президента України Мендель внесено до бази "Миротворець"

Україна має наполегливо працювати, щоб перспектива членства в ЄС стала незворотною – спікерка Конгресу депутатів Іспанії

Сибіга про слова Мендель: це випад не проти президента, а проти власної країни

Експрессекретарка Зеленського Мендель розкритикувала його в інтерв'ю в США, в ОП назвали її "не в собі"

"Право на забуття" у новому Цивільному кодексі не стосується питань свободи слова – Стефанчук

Стефанчук: Цивільний кодекс не дискримінує ЛГБТ-спільноту

Стефанчук обговорив із прем'єром Португалії оборонну співпрацю, євроінтеграційний курс України та порушення Росією запропонованого перемир'я

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

Мелоні відповіла на образи Соловйова: "У мене немає господарів, мій компас – інтереси Італії"

