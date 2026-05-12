Інтерфакс-Україна
Події
17:46 12.05.2026

ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

3 хв читати
ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 180 млн грн екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якому напередодні антикорупційні органи повідомили про підозру в легалізації коштів на елітному будівництві. Рішення у вівторок не буде, оскільки захист не встиг ознайомитися зі справою.

На початку судового розгляду адвокат Єрмака Ігор Фомін звернувся з клопотанням про відкладення розгляду справи, зазначивши, що справа складається із 16 томів і захист не встиг ознайомитися з матеріалами.

Суд вирішив заслухати виступ прокурора, після чого оголосити перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, щоб захист встиг ознайомитися з матеріалами і сформулювати свою позицію.

"Чернишов, Єрмак і Міндіч організували фінансування будівництва резиденції у котеджного містечку династія на загальну суму 331 млн 904 тис. 945 грн за рахунок коштів, одержаних з підконтрольної Міндічу "пральні", щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом", – зазначила прокурор САП, виступаючи в судовому засіданні.

За даними слідства, було кілька варіантів будівництва, остаточним варіантом було 4 будинка: R2 – резиденція для Єрмака, R3 – для Міндіча і R4 – для Чернишова, ще один планувався як спа-зона.

Чернишов, за даними САП, забезпечив надання земельних ділянок для здійснення будівництва, Міндіч фінансував саме будівництво, а Єрмак займався фінансуванням будівництва того будинку, власником якого планував стати, в тому числі за рахунок діяльності злочинної організації Міндіча.

На даний час прокурор продовжує оголошувати позицію обвинувачення в підтриманні клопотання з обрання запобіжного заходу.

Частина матеріалів, зі слів прокурора, буде досліджуватися в закритому судовому засіданні.

Як повідомлялося, в легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру.

"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йшлося в повідомленні антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.

"Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем’єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену "пральні", яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом" (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено", – уточнювали в САП.

Всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

Теги: #єрмак #вакс #міндіч #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 12.05.2026
У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

У Єрмака є 4 диппаспорти та гроші, щоб переховуватися за кордоном – прокуратура у судовому засіданні

16:27 12.05.2026
Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

15:57 12.05.2026
Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

15:42 12.05.2026
Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

ВАЖЛИВЕ

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника на ТОТ

Троє жителів Херсона дістали поранень від обстрілів РФ протягом дня – прокуратура

В МВС та МОЗ обговорили проблеми ідентифікації тіл загиблих, повернутих в межах репатріаційних заходів

Стефанчук назвав інтерв'ю Мендель маніпуляцією, а історію про відмову від Донбасу вигаданою

В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА