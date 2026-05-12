ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок розглядає клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 180 млн грн екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, якому напередодні антикорупційні органи повідомили про підозру в легалізації коштів на елітному будівництві. Рішення у вівторок не буде, оскільки захист не встиг ознайомитися зі справою.

На початку судового розгляду адвокат Єрмака Ігор Фомін звернувся з клопотанням про відкладення розгляду справи, зазначивши, що справа складається із 16 томів і захист не встиг ознайомитися з матеріалами.

Суд вирішив заслухати виступ прокурора, після чого оголосити перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, щоб захист встиг ознайомитися з матеріалами і сформулювати свою позицію.

"Чернишов, Єрмак і Міндіч організували фінансування будівництва резиденції у котеджного містечку династія на загальну суму 331 млн 904 тис. 945 грн за рахунок коштів, одержаних з підконтрольної Міндічу "пральні", щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом", – зазначила прокурор САП, виступаючи в судовому засіданні.

За даними слідства, було кілька варіантів будівництва, остаточним варіантом було 4 будинка: R2 – резиденція для Єрмака, R3 – для Міндіча і R4 – для Чернишова, ще один планувався як спа-зона.

Чернишов, за даними САП, забезпечив надання земельних ділянок для здійснення будівництва, Міндіч фінансував саме будівництво, а Єрмак займався фінансуванням будівництва того будинку, власником якого планував стати, в тому числі за рахунок діяльності злочинної організації Міндіча.

На даний час прокурор продовжує оголошувати позицію обвинувачення в підтриманні клопотання з обрання запобіжного заходу.

Частина матеріалів, зі слів прокурора, буде досліджуватися в закритому судовому засіданні.

Як повідомлялося, в легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру.

"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йшлося в повідомленні антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.

"Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем’єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену "пральні", яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом" (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено", – уточнювали в САП.

Всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.