В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

Курс "Адаптація рекрута" запустили в додатку Армія+, він роз’яснює, як військова служба відбувається з першого дня: права, виплати, взаємодію з командуванням і що робити, якщо виникають проблеми, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Курс не перевантажений зайвою інформацією і зосереджений на чотирьох модулях, які є фундаментом служби: права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії; взаємодія з командуванням і служба в підрозділі: психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія; інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій", – йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі.

Повідомляється, що курс створили представники Правозахисного центру "Принцип", Військової школи "Боривітер", Хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та ГО "Frontline Reforms" разом із Міноборони, Офісом військового омбудсмана та Генеральним штабом ЗСУ.

У пресслужбі Міноборони нагадали, що наразі в Армія+ доступні десятки курсів, які допоможуть рекруту на початку служби. Серед них:

Загальна підготовка. Її читає Сергій Ліпко, спецкореспондент та ведучий "Армія Медіа" Сил оборони України.

Побут у польових умовах. Читає Олена Риж, бойова медикиня, офіцерка 412 бригади Nemesis.

Тактична медицина, яку проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

"Тисячі військових щодня навчаються у застосунку та одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Запуск курсу "Адаптація рекрута" – це ще один крок, щоб військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей", – зазначається у повідомленні.