17:40 12.05.2026

В Армія+ запустили курс "Адаптація рекрута"

Курс "Адаптація рекрута" запустили в додатку Армія+, він роз’яснює, як військова служба відбувається з першого дня: права, виплати, взаємодію з командуванням і що робити, якщо виникають проблеми, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Курс не перевантажений зайвою інформацією і зосереджений на чотирьох модулях, які є фундаментом служби: права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії; взаємодія з командуванням і служба в підрозділі: психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія; інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій", – йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі.

Повідомляється, що курс створили представники Правозахисного центру "Принцип", Військової школи "Боривітер", Хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та ГО "Frontline Reforms" разом із Міноборони, Офісом військового омбудсмана та Генеральним штабом ЗСУ.

У пресслужбі Міноборони нагадали, що наразі в Армія+ доступні десятки курсів, які допоможуть рекруту на початку служби. Серед них:

Загальна підготовка. Її читає Сергій Ліпко, спецкореспондент та ведучий "Армія Медіа" Сил оборони України.

Побут у польових умовах. Читає Олена Риж, бойова медикиня, офіцерка 412 бригади Nemesis.

Тактична медицина, яку проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

"Тисячі військових щодня навчаються у застосунку та одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Запуск курсу "Адаптація рекрута" – це ще один крок, щоб військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей", – зазначається у повідомленні.

20:13 11.05.2026
Міноборони розраховує запустити армійську реформу вже в червні – Зеленський

11:07 11.05.2026
У Міноборони планують реформувати ТЦК та СП в "Офіси резерву+": частину функцій хочуть передати поліції – ЗМІ

09:19 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – ЗМІ

17:41 09.05.2026
Кабмін посилив оцінку курсу євро на кінець 2026р. до $1,16/EUR1

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

16:39 05.05.2026
У книжковій галузі обговорюють необхідність централізованої закупівлі книг для військових

11:50 05.05.2026
Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

11:44 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

11:37 03.05.2026
Уряд прибрав норми мирного часу щодо наркотичних засобів при використанні на фронті – Міноборони

