17:18 12.05.2026

ДПС закликає експортерів та імпортерів вчасно подавати документи до банків для уникнення зайвих перевірок

Державна податкова служба (ДПС) України рекомендує суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) своєчасно та в повному обсязі надавати підтвердні документи до обслуговуючих банків.

Як зазначається у публікації у телеграм-каналі відомства у вівторок, це дозволить фінансовим установам вчасно завершувати валютний нагляд та мінімізувати кількість безпідставних повідомлень про порушення.

За даними податкової, значна частина повідомлень про порушення граничних строків розрахунків у подальшому не підтверджується. У багатьох випадках необхідні документи у платників наявні, проте їх подають із запізненням або лише після відповідних запитів від контролюючих органів. Така затримка призводить до формування некоректних статистичних даних для Національного банку України (НБУ) та створення додаткового адміністративного навантаження на бізнес і державу.

ДПС також звертає увагу на важливість правильного зазначення реквізитів банківських установ у митних деклараціях. Некоректні або неактуальні дані ускладнюють здійснення валютного нагляду та призводять до розбіжностей між базами банків і митниці, що стає підставою для податкових перевірок.

Своєчасна комунікація з банками та актуалізація реквізитів допоможуть зменшити кількість запитів від контролюючих органів та підвищити ефективність виявлення реально ризикових операцій. У зв’язку з цим ДПС рекомендує суб’єктам господарювання посилити контроль за станом розрахунків за зовнішньоекономічними договорами та забезпечити завчасне подання документів, не чекаючи запитів від податкової.

Теги: #рекомендація #дпс #зед #імпорт #експорт

