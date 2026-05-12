Інтерфакс-Україна
Події
17:15 12.05.2026

Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

1 хв читати
Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

До 12-річного ув’язнення засуджено жителя Херсону, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами та ще у 2022 році обійняв посаду охоронника у так званій виправній колонії, повідомила Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами ДБР Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсона, який добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії та працював на ворога за рублі", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграм-каналі у вівторок.

Слідством встановлено, що чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

У 2022 році, після захоплення Херсона, частина працівників "Виправної колонії №90" відмовилася працювати на ворога. Тому окупанти почали шукати співробітників серед лояльно налаштованих до "нової влади" жителів. Засуджений відгукнувся на пропозицію співпраці й уже в травні 2022 року добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" так званої незаконно створеної "Северной исправительной колонии №90". Гроші отримував готівкою в рублях.

Після звільнення Херсона працівники ДБР затримали перебіжчика. Суд визнав чоловіка винним у зайнятті посади в незаконно створеному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Теги: #колаборант #суд #херсон #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 12.05.2026
Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

15:32 11.05.2026
Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

15:28 11.05.2026
Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

Суддя Тандир приймав рішення про захоплення квартир померлих в Київській та Одеській областях – ДБР

10:26 11.05.2026
Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

Посадовець ДМС Хмельницької області приховав у декларації майна на понад 13 млн грн – ДБР

14:33 10.05.2026
В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

В Херсоні поранено працівника міськради через атаку ворожого БпЛА – ОВА

10:28 10.05.2026
Працівник Херсонської міськради зазнав поранення внаслідок російської дронової атаки в Корабельному районі

Працівник Херсонської міськради зазнав поранення внаслідок російської дронової атаки в Корабельному районі

08:27 10.05.2026
МВА: У Херсоні 19-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

МВА: У Херсоні 19-річний хлопець постраждав унаслідок атаки російського дрона

ВАЖЛИВЕ

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

ОСТАННЄ

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

Харків'янина, який на завдання РФ готував підрив магістрального газопроводу, засуджено до 15 років за ґратами

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Ексречницю президента України Мендель внесено до бази "Миротворець"

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА