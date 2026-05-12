Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

До 12-річного ув’язнення засуджено жителя Херсону, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами та ще у 2022 році обійняв посаду охоронника у так званій виправній колонії, повідомила Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За матеріалами ДБР Хаджибейський районний суд Одеси визнав винним у колабораційній діяльності жителя Херсона, який добровільно влаштувався на службу до захопленої окупантами колонії та працював на ворога за рублі", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграм-каналі у вівторок.

Слідством встановлено, що чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

У 2022 році, після захоплення Херсона, частина працівників "Виправної колонії №90" відмовилася працювати на ворога. Тому окупанти почали шукати співробітників серед лояльно налаштованих до "нової влади" жителів. Засуджений відгукнувся на пропозицію співпраці й уже в травні 2022 року добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора відділу охорони" так званої незаконно створеної "Северной исправительной колонии №90". Гроші отримував готівкою в рублях.

Після звільнення Херсона працівники ДБР затримали перебіжчика. Суд визнав чоловіка винним у зайнятті посади в незаконно створеному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території за ч. 7 ст. 111-1 КК України та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.