16:54 12.05.2026

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард проводить розслідування щодо понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, зокрема, понад 40 – в Україні, які фінансувалися за рахунок американських платників податків, у рамках заходів, спрямованих на припинення потенційно небезпечних експериментів з вірусами, повідомляє New York Post.

Повідомляється, що розслідування проводиться відповідно до указу президента США Дональда Трампа про так звані дослідження з "розширення функціональних можливостей"

Габбард заявила в коментарі для видання, що її команда має намір "визначити, де саме розташовані ці лабораторії, які патогени там зберігаються і які саме "дослідження" там проводяться, щоб покласти край небезпечним дослідженням з підвищення функціональності, які загрожують здоров’ю та благополуччю американського народу та всього світу".

Відповідно до нових вказівок Габбард, розвідувальне співтовариство США проведе перевірку досліджень у всіх біолабораторіях, що фінансуються США, зокрема в установах, які проводять експерименти з посиленням функцій, що можуть підвищити здатність вірусів до передачі, а також роботи з метою захисту від небезпечних патогенів.

Представники офісу директора Нацрозвідки зазначили, що такі іноземні лабораторії розташовані у понад 30 країнах, а деякі з них у минулому отримували фінансування в рамках програми Міністерства оборони, спрямованої на утилізацію зброї масового знищення після закінчення холодної війни.

Понад 40 біолабораторій, що перебувають під пильною увагою, розташовані в Україні і, як зазначили представники офісу директора Нацрозвідки, можуть "перебувати під загрозою компрометації" через війну, яку веде Росія.

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена заперечила наявність "хімічних або біологічних лабораторій в Україні", що належать США або управляються ними, назвавши ці твердження китайською та російською пропагандою у своїй заяві від 9 березня 2022 року – через місяць після вторгнення військ Кремля.

Це пояснення було надано у відповідь на свідчення заступниці державного секретаря з політичних питань Вікторії Нуланд, викладені напередодні в Конгресі, де вона зазначила: "В Україні є об’єкти біологічних досліджень, і нас зараз дуже турбує те, що російські збройні сили, можливо, намагаються взяти їх під свій контроль".

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що адміністрація Трампа виправляє помилки адміністрації Байдена.

"Попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження з підвищення функціональності вірусів та іноземні біолабораторії за рахунок американських податків, а потім навмисно приховувала це від американського народу", – зазначив Хегсет у своїй заяві. "Під керівництвом президента Трампа директор Національної розвідки Тулсі Габбард… виправляє ці історичні помилки та відновлюють справедливість... Епоха брехні та зради закінчилася", – додав він.

