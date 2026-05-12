Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

Фактичні площі вирощування тютюну в Україні становлять 14 тис. га, тоді як офіційно ліцензовано лише 8 тис. га, повідомив заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Павло Буздиган.

"Ми ідентифікували два напрямки у виробництві: повністю нелегальні підпільні цехи та офіційні виробники, які виготовляють частину продукції поза обліком. Наша модель передбачає послідовність: ідентифікація виробництва, документування логістики і лише потім робота з точками реалізації", – зазначив заступник директора БЕБ під час вебінару "Боротьба з нелегальним ринком сигарет, або як повернути країні 26,5 млрд грн", який відбувся в межах "КонтраFACTS Media Awards" у вівторок.

За його словами, аналіз сектору показав, що кількість виданих ліцензій на виробництво тютюнової сировини була вдесятеро меншою за реальну ситуацію на ринку. Буздиган наголосив, що БЕБ змінило "філософію" боротьби з тіньовим ринком, фокусуючись не на дрібних точках реалізації, а на центрах генерації незаконного обігу – місцях вирощування та виробництва.

Він повідомив, що близько 80% незаконних точок продажу зосереджені у Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Хмельницькій областях, причому значна частина – у регіонах, де відомство наразі територіально відсутнє.

Він додав, що злочинні групи активно використовують поштові сервіси та соціальні мережі для швидкого насичення ринку продукцією з підпільних фабрик. Зокрема, нещодавно відомство ліквідувало найбільше в історії БЕБ незаконне виробництво у Чернівецькій області, яке за масштабами конкурувало з офіційними підприємствами.

Як повідомлялось, у квітні БЕБ викрило групу осіб, що організували незаконне виробництво та збут рідин для електронних сигарет через розгалужену мережу вейп-шопів на Київщині. Тоді, в межах розслідування, було проведено понад 70 обшуків у торговельних, виробничих і складських приміщеннях. Детективи вилучили 43,5 тис. ароматизаторів, 30,2 тис. одиниці гліцерину, 36 тис. підсилювачі смаку, 19,8 тис. картриджів, майже 3,6 тис. под-систем, а також 27 комплектів обладнання та інгредієнти для виготовлення рідин.

Під час вебінару Павло Буздиган анонсував проведення масштабної операції з ліквідації точок продажу та виробництва електронних сигарет (вейпів), яка охоплює більшість регіонів України. Він зазначив, що станом на обід 12 травня проводилось понад 100 заходів, зокрема, обшуки у великих торговельних центрах.

За оцінками БЕБ, потенційні втрати бюджету від "тіньового" ринку тютюну становлять 28 млрд грн. Водночас, зазначив заступник директора бюро, активізація роботи відомства вже дала економічний ефект: після ліквідації великих підпільних потужностей офіційні виторги через реєстратори розрахункових операцій (РРО) зросли з 12 млрд грн у січні до 14,4 млрд грн у березні поточного року. Бюро вже направило 1,7 тис. превентивних листів-рекомендацій суб’єктам господарювання, проте у разі відсутності реакції відомство переходитиме до кримінального переслідування.

У вівторок БЕБ повідомило про виявлення злочинної схеми з організації повного циклу виробництва та збуту незаконно виготовленого тютюну в Одеській та Тернопільській області. Площі облаштованих плантацій, на яких вирощувався тютюн – 11 га.