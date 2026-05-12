16:42 12.05.2026

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

Майже 70% учителів задоволені вибором професії, але 25,5% додатково займаються репетиторством, свідчить дослідження ЮНЕСКО "Становлення нового українського вчителя", присвяченого викликам професії, підготовці педагогів та їхньому професійному розвитку, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з результатами дослідження: 21,8% учителів в Україні працюють без присвоєної кваліфікації "вчитель"; 51% директорів шкіл вважають відсутність педагогічної підготовки ризиком неякісного викладання; 73,2% педагогів назвали низьку зарплату головною причиною розчарування в професії; 53,7% опитаних учителів мають загалом позитивне ставлення до впровадження реформи "Нова українська школа"; 25,5% учителів повідомили, що додатково займаються репетиторством; майже 69% учителів залишаються задоволеними вибором професії.

"Дослідження комплексно аналізує професійний шлях учителя: від вибору професії та підготовки у закладах освіти до кар’єрного розвитку, сертифікації та роботи в школі. Окремий фокус дослідження – на розвитку директорів шкіл та освітньому лідерству", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що результати дослідження та напрацювання програми стануть основою для подальших рішень у сфері реформування педагогічної освіти та розвитку кадрового потенціалу української школи.

Дослідження було ініційоване ЮНЕСКО на запит Верховної Ради України та Міносвіти України.

Теги: #дослідження #вчителі #мон #юнеско

