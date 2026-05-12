16:38 12.05.2026

Харків'янина, який на завдання РФ готував підрив магістрального газопроводу, засуджено до 15 років за ґратами

Нововодолазький райсуд Харківської області оголосив обвинувальний вирок 54-річному жителю облцентра, який за вказівками російського спецслужбіста виготовив вибухівку для підриву магістрального газопроводу.

"У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю правопорушення... Нововодолазький районний суд Харківської області призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, обвинувачений через телеграм налагодив зв’язок із розвідником Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), який перебував у тимчасово окупованому Донецьку. З осени минулого року чоловік почав збирати і надавати йому розвідувальні дані. Він також погодився допомогти підірвати магістральний газопровід у Харківській області.

Одночасно з цим обвинувачений почав спілкуватися зі співробітником тимчасової зведеної оперативної групи МВС, ФСБ та ГУ Генштабу ЗС РФ і передавати йому інформацію щодо дислокації особового складу Збройних Сил України та блокпостів на території населених пунктів району.

Розвідник ГРУ РФ надав харків’янину детальні інструкції з виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), який той мав закласти біля вузлової ділянки газових ліній. Обвинувачений придбав усі необхідні складові для СВП та облаштував підпільний цех у сараї своїх батьків у Берестинському районі області. Саме там він зробив бомбу з детонатором і заховав її на горищі будинку. Довести злочин до кінця йому не вдалося. На початку жовтня чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку вони вилучили споряджений саморобний вибуховий пристрій, а також смартфон із доказами роботи на російських спецслужбістів.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України); незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263-1 КК України); зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та готуванні до вчинення терористичного акту, підшукуванні знарядь та засобів до вчинення терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

