Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Уряди Сполучених Штатів та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової угоди між країнами у сфері оборони, повідомляє CBS News з посиланнями на обізнані джерела.

"Проєкт, розроблений Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанишиною, є першим кроком на шляху до укладення оборонної угоди, яка дасть Україні можливість експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники в рамках спільних підприємств з американськими компаніями", – йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Зазначається, що Україна досягла значних успіхів у виробництві систем озброєння, яким США раніше не надавали пріоритетного значення. Один із українських виробників планує у 2026 році випустити понад 3 млн недорогих військових FPV-дронів із режимом огляду від першої особи. У 2025 році США виготовили лише 300 тис. таких дронів.

Українські компанії розробляють інноваційні методи та обладнання для радіоелектронної боротьби. Технологія, розроблена Sine Engineering, українською оборонною фірмою, яка нещодавно отримала багатомільйонні інвестиції від Американсько-українського фонду інвестицій у відновлення, дає дронам змогу літати без навігації за GPS, щоб уникнути перешкод у сигналі.

Декілька українських компаній уже представили свої технології на ринку США. У березні компанія "Генерал Черешня" уклала угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у США спільно з американським військовим виробником Wilcox Industries.

Пентагон також запросив українські компанії взяти участь у своїй ініціативі "Drone Dominance" – програмі вартістю $1,1 млрд, спрямованій на відбір безпілотників для військових контрактів США.

Українські чиновники повідомили CBS News, що відчувають "відсутність підтримки" угоди щодо безпілотників з боку високопоставлених осіб у Міністерстві оборони та Білому домі, особливо після початку війни в Ірані. Президент Дональд Трамп публічно відкинув спроби України поставити технології протидії безпілотникам на Близький Схід.

Однак меморандум, підготовлений Києвом і Вашингтоном щодо угоди про постачання безпілотників на початковому етапі, свідчить про те, що ці перешкоди, можливо, зникають.