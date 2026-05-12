Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Операція "Мідас" як масштабне антикорупційне розслідування ще не завершена, деякі напрямки розслідування перебувають на стадії прихованої операції і про них суспільство дізнається пізніше, наголошує керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Нами був розроблений відповідний механізм, яким чином зберегти всі розслідування в конфіденційності навіть у випадку витоку інформації з будь-якого напрямку розслідування, щоб ми могли продовжувати інші напрямки", – розказав Клименко на брифінгу у вівторок в Києві.

За його словами, сама операція складалася з багатьох напрямків розслідування, які здійснювалися різними підрозділами детективів. "Жоден з керівників головного підрозділу не знав всю операцію, всі її складові і в яких напрямках рухаються інші підрозділи, – це було відомо лише мені безпосередньо і директору Бюро", – пояснив керівник САП.

Тобто, як зазначив він, операція "Мідас" – це розслідування за різними напрямками різними групами детективів і прокурорів.

"Деякі напрямки розслідування вам вже відомі, деякі перебувають на стадії прихованої операції, операції під прикриттям, тому про них суспільство дізнається пізніше", – наголосив Клименко.

Він додав: "У нас була домовленість (з директором НАБУ Семеном Кривоносом), що якщо виток відбудеться по всій операції, то це або ти (директор НАБУ), або я, щоб не було можливості переадресовувати на когось іншого".

За словами керівника САП, успіх цієї операції залежить від двох речей – бездоганно зібраних доказів та недопущення будь-якої політизації кримінального провадження.

Саме тому, як зауважив Клименко, будь-які спроби дискредитувати розслідування чи діяльність детективів чи прокурорів – це "спроби якимось чином перешкодити цьому розслідуванню".