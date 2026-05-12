16:15 12.05.2026

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s, відкрив у вівторок новий ресторан у Києві за адресою вул.Ревуцького, 4-Б, повідомили у пресслужбі компанії.

Цей ресторан став другим у країні, створеним за принципами сталого дизайну (перший такий ресторан відкрився минулого року у Львові). Зокрема, покриття для меблів, стін і стелі виготовлено з використанням перероблених матеріалів (пластику, текстилю, деревини та кавових відходів). Крім того, у декорі використані переважно механічні кріплення, без клею, що дозволяє легко демонтувати елементи для повторного використання, ремонту або переробки.

Ресторан площею 480 кв. м на понад 280 посадкових місць розташований у популярній зоні відпочинку на лівому березі столиці, поруч із озером "Сонячне". Додатковою особливістю ресторану є розсувні двері з бокового входу до зали, що робить простір іще більш доступним і зручним для гостей. Зала ресторану працює з 6:00 до 23:00, "МакДрайв" – з 5:00 до 23:00, доставка – з 7:00 до 23:00. Заклад оснащений генератором, що допомагає підтримувати його роботу навіть у разі відключень електроенергії.

МакДональдз

Із відкриттям нового ресторану у Києві мережа створила близько 100 нових робочих місць.

Як і всі заклади "МакДональдз" в Україні, ресторан на вул.Ревуцького працює з дотриманням розширених правил безпеки. Під час повітряної тривоги заклад зачиняється, аби працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює роботу протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 140 ресторанів, із яких наразі працює 127 ресторани у 42 населеному пункті.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

