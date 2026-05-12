Інтерфакс-Україна
Події
16:07 12.05.2026

Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

2 хв читати
Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області спільно з Нацполіцією та Державною прикордонною службою України оголосили підозру групі осіб, які організували повний цикл виробництва та збуту незаконно виготовленого тютюну, йдеться на сайті БЕБ у вівторок.

Слідство встановило, що злочинну схему організував 29-річний уродженець Миколаївської області, який залучив спільників для адміністрування інтернет-ресурсів, логістики та роздрібного продажу продукції на ринках Одеси. Для забезпечення діяльності учасники групи облаштували плантацію площею 11 га у Тернопільській області, де вирощували, сушили та подрібнювали тютюн.

Готову сировину надсилали поштою до Одеси, де на підпільних складах товар фасували для подальшої реалізації. Продукція продавалася без марок акцизного податку через інтернет-сайти по всій Україні та торговельні точки на одеських ринках.

Під час обшуків у двох регіонах правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без акцизних марок, обладнання для фасування, транспортні засоби та готівку. Загальна вартість вилучених активів перевищує 13 млн грн. Правоохоронці припинили роботу підпільного цеху та ліквідували канали збуту.

Наразі сімом фігурантам оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів з використанням підпільних цехів). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із заставами у розмірі до 32 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Теги: #беб #тернопільщина #нацполіція #дпсу #одещина #тютюн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 12.05.2026
Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

Фактичні площі тютюнових плантацій вдвічі перевищують ліцензовані – БЕБ

14:50 11.05.2026
Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

10:48 10.05.2026
На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

На Львівщині в ДТП за участі авто та мотоцикла травмовано двох неповнолітніх – поліція розслідує обставини

11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

09:54 08.05.2026
Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

09:48 08.05.2026
Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

09:46 08.05.2026
Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

16:11 07.05.2026
Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

Держмитслужба та СБУ викрили схему незаконного продажу понад 4,7 тис. ввезених для ЗСУ автомобілів

13:22 06.05.2026
БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

БЕБ домоглося відшкодування 15 млн грн збитків у справі харчового підприємства на Полтавщині

11:59 05.05.2026
Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

Ювелірне підприємство на Вінниччині відшкодувало 11 млн грн податків після порушення лімітів "спрощенки" – БЕБ

ВАЖЛИВЕ

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

ОСТАННЄ

Тулсі Габбард розслідує питання фінансування США біолабораторій у всьому світі, зокрема, в Україні – ЗМІ

Майже 70% учителів задоволені вибором професії – дослідження ЮНЕСКО

Харків'янина, який на завдання РФ готував підрив магістрального газопроводу, засуджено до 15 років за ґратами

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

McDonald's відкрив перший у Києві ресторан за принципами сталого дизайну

Ексречницю президента України Мендель внесено до бази "Миротворець"

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА