Мережу з вирощування та збуту тютюну з плантацією понад 11 га викрито на Одещини та Тернопільщині – БЕБ

Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області спільно з Нацполіцією та Державною прикордонною службою України оголосили підозру групі осіб, які організували повний цикл виробництва та збуту незаконно виготовленого тютюну, йдеться на сайті БЕБ у вівторок.

Слідство встановило, що злочинну схему організував 29-річний уродженець Миколаївської області, який залучив спільників для адміністрування інтернет-ресурсів, логістики та роздрібного продажу продукції на ринках Одеси. Для забезпечення діяльності учасники групи облаштували плантацію площею 11 га у Тернопільській області, де вирощували, сушили та подрібнювали тютюн.

Готову сировину надсилали поштою до Одеси, де на підпільних складах товар фасували для подальшої реалізації. Продукція продавалася без марок акцизного податку через інтернет-сайти по всій Україні та торговельні точки на одеських ринках.

Під час обшуків у двох регіонах правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну, сигарети без акцизних марок, обладнання для фасування, транспортні засоби та готівку. Загальна вартість вилучених активів перевищує 13 млн грн. Правоохоронці припинили роботу підпільного цеху та ліквідували канали збуту.

Наразі сімом фігурантам оголошено підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів з використанням підпільних цехів). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із заставами у розмірі до 32 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.