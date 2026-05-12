Інтерфакс-Україна
Події
16:04 12.05.2026

Ексречницю президента України Мендель внесено до бази "Миротворець"

Колишню прессекретарку президента України Юлію Мендель була внесено до бази "Миротворець".

Серед причин внесення її до списку вказано участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення наративів російської пропаганди, маніпулювання суспільно значущою інформацією в інтересах російського агресора, заклики до капітуляції України перед російсько-фашистськими загарбниками, а також опосередкована участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії проти України з боку російського агресора та проросійського лобі в США.

Зокрема, під час інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону Мендель назвала президента України Володимира Зеленського "однією з головних перешкод на шляху до миру", а також заявила, що Україна "перебуває на межі зникнення" і "занепадає", і стверджувала про прояви "нездорового націоналізму" в країні. Вона додала, що Україна у 2022 році на переговорах з Росією нібито була готова віддати Донбас.

Наприкінці інтерв’ю Мендель перейшла на російську мову і зі сльозами на очах звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози. Повномасштабну війну Росії проти України вона описала фразою: "Слов’яни вбивають слов’ян".

Мендель очолювала пресслужбу президента з 2019 по 2021 рік. 

Теги: #пропаганда #мендель #карлсон #миротворець

