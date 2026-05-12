15:57 12.05.2026

Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Детективи на прокурори не допитували колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до вручення йому підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Вручали клопотання про обрання запобіжного заходу і повідомлення про підозру. Решту слідчих дій будуть проводити планово детективи і прокурори", – сказав Кривонос на брифінгу у вівторок в Києві.

Він наголосив: "До цього не було допиту колишнього керівника Офісу президента".

16:27 12.05.2026
Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

15:46 12.05.2026
Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

15:42 12.05.2026
Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

17:56 22.04.2026
ВАКС завершив допит нардепа Лабазюка та дозволив йому виїзд за кордон – TIU

