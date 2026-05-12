Директор НАБУ: до вручення підозри допиту екскерівника Офісу президента не було

Детективи на прокурори не допитували колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака до вручення йому підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Вручали клопотання про обрання запобіжного заходу і повідомлення про підозру. Решту слідчих дій будуть проводити планово детективи і прокурори", – сказав Кривонос на брифінгу у вівторок в Києві.

Він наголосив: "До цього не було допиту колишнього керівника Офісу президента".