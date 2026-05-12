Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Антикорупційні органи продовжують розслідувати справи щодо можливої корупції в оборонній сфері, наразі ще немає висновків експертиз і відповідей на міжнародні запити, наголошує директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Так само розслідуєтеся і напрям енергетики, і напрям оборони. Так само це стосується і постачання бронежилетів – в епізоді, де один із фігурантів вже має підозру. Проводяться відповідні експертизи, досліджуються відповідні докази", – сказав Кривонос на брифінгу в Києві.

Він наголосив, що з лютого 2025 року існує розслідування щодо низки виробників вітчизняного озброєння, в тому числі і дронів.

В межах цього розслідування, за словами Кривоноса, призначена низка експертиз, результати яких ще не отримані.

Також, як наголосив директор НАБУ, направлена низка запитів про міжнародно-правову допомогу, відповіді від міжнародних партнерів ще не надходили.