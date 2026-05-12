УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав прийом заявок на грантову підтримку для прифронтових громад.

"Український Червоний Хрест за підтримки уряду США в межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості (ANCHOR-UA)" розпочав прийом заявок на участь у програмі "Групові грошові перекази для зміцнення стійкості прифронтових громад", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Програма спрямована на підтримку громад, які постраждали внаслідок воєнних дій та щодня стикаються з викликами у забезпеченні базових потреб населення. У межах конкурсу органи місцевого самоврядування та комунальні установи можуть отримати грантову підтримку від 500 тисяч до 2 млн гривень для реалізації пріоритетних заходів реагування на надзвичайні ситуації, відновлення базових послуг та посилення стійкості громади.

Грантові кошти можуть бути спрямовані на підтримку та аварійний ремонт критичної інфраструктури, відновлення пошкоджених медичних і освітніх закладів, покращення умов у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, а також підготовку громад до сезонних і надзвичайних ризиків. Йдеться про забезпечення резервного живлення критичних об’єктів, облаштування пунктів обігріву та укриттів, створення безпечніших і більш стійких умов для мешканців громад.

Участь у конкурсі можуть брати органи місцевого самоврядування, комунальні установи, комунальні підприємства та комунальні заклади з визначених громад Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей.

Для участі необхідно провести оцінку потреб населення громади, підготувати план реалізації проєкту, бюджет, план використання коштів й аналітичний звіт, заповнити грантову заявку та додати необхідний пакет документів.

Прийом заявок триватиме до 14 червня 2026 року.