Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Фото: сайт Президента України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме суд про обрання запобіжного заходу для екскерівника Офісу президенту Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, повідомив керівник САП Олександр Клименко.

"Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 млн грн", – сказав Клименко на брифінгу в Києві.

Він наголосив, що немає якось конкретного терміну для вручення підозри. "Детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Якщо вважають, що докази є достатніми, то звертаються до прокурора і ініціюють питання повідомлення про підозру".

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос своє чергою наголосив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести – обшуки, допити, експертизи. Я ж говорив, що в даному кримінальному провадженні у експертів ми стикнулися з тим, що у експертів викликали проблеми з проведенням експертизи через можливий тиск на них".

Обрання запобіжного заходу для Єрмака очікується сьогодні о 16:00.