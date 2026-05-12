15:42 12.05.2026

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Фото: сайт Президента України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме суд про обрання запобіжного заходу для екскерівника Офісу президенту Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, повідомив керівник САП Олександр Клименко.

"Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 млн грн", – сказав Клименко на брифінгу в Києві.

Він наголосив, що немає якось конкретного терміну для вручення підозри. "Детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Якщо вважають, що докази є достатніми, то звертаються до прокурора і ініціюють питання повідомлення про підозру".

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос своє чергою наголосив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести – обшуки, допити, експертизи. Я ж говорив, що в даному кримінальному провадженні у експертів ми стикнулися з тим, що у експертів викликали проблеми з проведенням експертизи через можливий тиск на них".

Обрання запобіжного заходу для Єрмака очікується сьогодні о 16:00.

Теги: #єрмак #суд #сап #набу

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

12:55 12.05.2026
В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

15:32 11.05.2026
Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

