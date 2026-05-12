Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України затримало у одному із прифронтових підрозділів СБУ російську агентку, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, фігурантка "зливала" до фсб інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби. Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування", – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька – мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з ворогом.

Зокрема, батько фігурантки виконував роль "зв’язкового" та через месенджер інструктував доньку щодо збору розвідданих, які цікавили ФСБ. Агентка, у свою чергу, прямо на робочому місці фіксувала таємну інформацію на смартфон або занотовувала на чернетці. Вже вдома вона передавала цю інформацію російській стороні.

Після встановлення всіх обставин розвідувально-підривної діяльності фігурантки її затримали. Під час обшуку у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ безпеки готують агентці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цієї агентурно-розвідувальної роботи.

"Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ вкотре підтвердили високий професійний рівень. Системна робота із самоочищення Служби та загалом Сил оборони України триває. Викриття зрадників і ворожих агентів залишається одним із моїх головних пріоритетів. Кожен, хто співпрацює з ворогом, неминуче понесе відповідальність", – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.