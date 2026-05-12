Інтерфакс-Україна
Події
15:33 12.05.2026

Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

У вівторок близько 9:50 російський безпілотник, за попередніми даними, типу "Гербера", вдарив по Шевченковому (Куп’янський р-н Харківської обл.), постраждало двоє людей.

"Внаслідок атаки поранення дістали двоє мирних мешканців – 75-річна жінка та 57-річний чоловік. Постраждалі від госпіталізації відмовились. Пошкоджено будинки, адміністративні будівлі", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

