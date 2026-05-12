Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров допитувався детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ), він має статус свідка у справі щодо корупції, в якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч, зазначають керівники антикорупційних органів.

"В даному випадку щодо пана секретаря РНБО слідчі дії здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро", – сказав Кривонос на брифінгу в Києві.

За його словами, Умєров був допитаний.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко своєю чергою зазначив: "Неправильно використовувати слово фігурує…. Дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний і на даний час має статус свідка в цьому кримінальному провадженні".