Інтерфакс-Україна
Події
15:27 12.05.2026

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Секретар Ради безпеки та оборони Рустем Умєров допитувався детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ), він має статус свідка у справі щодо корупції, в якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч, зазначають керівники антикорупційних органів.

"В даному випадку щодо пана секретаря РНБО слідчі дії здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро", – сказав Кривонос на брифінгу в Києві.

За його словами, Умєров був допитаний.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко своєю чергою зазначив: "Неправильно використовувати слово фігурує…. Дії пана Умєрова перевірялися, він допитаний і на даний час має статус свідка в цьому кримінальному провадженні".

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

14:38 12.05.2026
Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

12:55 12.05.2026
В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

15:32 11.05.2026
Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

20:15 08.05.2026
Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

18:53 08.05.2026
Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

13:34 08.05.2026
У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

10:40 08.05.2026
ВАКС арештував майно родини керівника ДКАУ через необґрунтовані активи на 6,4 млн грн

