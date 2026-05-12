15:04 12.05.2026

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

У ході розслідування справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом було зафіксовано тиск на експертів, повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

"У справі про легалізацію було зафіксовано тиск на експертів, він чинився, в тому числі, й працівниками СБУ", – сказав він на брифінгу у вівторок в Києві.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в цьому контексті наголосив на необхідності доступу антикорупційних органів до незалежних експертних установ.

Керівники антикорупційних органів наголосили на необхідності зберегти нейтральність розслідування і будь-яким чином запобігти політизації цього розслідування.

У цьому контексті Кривонос зазначив: "Президент України не фігурував і не фігурує в межах розслідування".

