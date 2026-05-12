Інтерфакс-Україна
Події
14:52 12.05.2026

Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

1 хв читати
Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Три мирних жителя зазнали поранень через атаку безпілотника окупантів у Глухівський громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинщини. Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Глухівській громаді. Серед постраждалих – двоє літніх жінок та чоловік. У двох з них поранення середньої тяжкості. Усім надають необхідну медичну допомогу", – написав він у телеграм.

Усі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Теги: #атаки_рф #сумщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 12.05.2026
Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

18:53 11.05.2026
Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

Чотири людини постраждали через атаки російських дронів на Дніпропетровщині – облрада

16:33 11.05.2026
Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

Помер чоловік, поранений через російську атаку на Дніпро 4 травня – ОВА

17:59 10.05.2026
Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

Чоловік постраждав внаслідок удару російського дрону на Харківщині

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

09:45 03.05.2026
Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

Ворожий дрон атакував зерновоз на Сумщині, постраждав водій

12:55 01.05.2026
ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

ГУР залучує ічкерійців до боротьби з РФ: кадирівський "ахмат" на Сумщині втратив більше 120 людей лише за 2 місяці

13:16 28.04.2026
Кількість поранених у Конотопі зросла до 5 людей – ОВА

Кількість поранених у Конотопі зросла до 5 людей – ОВА

11:57 28.04.2026
Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

18:44 27.04.2026
Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

Три людини поранені у Ямполі через авіаудар окупантів – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

ОСТАННЄ

Директор НАБУ: у справах щодо низки українських виробників зброї ще немає результатів експертиз і відповідей на міжнародні запити

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА