Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Три мирних жителя зазнали поранень через атаку безпілотника окупантів у Глухівський громаді, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні ворог атакував цивільну інфраструктуру Шосткинщини. Троє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Глухівській громаді. Серед постраждалих – двоє літніх жінок та чоловік. У двох з них поранення середньої тяжкості. Усім надають необхідну медичну допомогу", – написав він у телеграм.

Усі наслідки ворожої атаки уточнюються.