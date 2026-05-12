14:51 12.05.2026

Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

У Первомайській громаді Миколаївської області відкрили нову лінію споруд очищення питної води, проєкт реалізовано завдяки грантовому фінансуванню ЄС в обсязі близько EUR3 млн, повідомили у пресслужбі НЕФКО.

Нова лінія очисних споруд потужністю 7 тис. куб. м/добу забезпечує якісною водою близько 35 тис. жителів громади, серед яких 6650 внутрішньо переміщених осіб.

Реалізація цього проєкта – результат злагодженої роботи великої міжнародної команди. Завдяки фінансуванню ЄС та інвестиційному супроводу НЕФКО, інженерному контролю з боку експертів Egis та технологічним рішенням української компанії Ecosoft, місто отримало систему, що відповідає найсуворішим європейським стандартам.

"Надійний доступ до чистої питної води є однією з найважливіших комунальних послуг, особливо для громад, які живуть в умовах війни з підвищеним навантаженням на інфраструктуру. Успіх проєкту у Первомайську демонструє, як цільові інвестиції у критичну інфраструктуру приносять місцевим мешканцям як негайні, так і довгострокові переваги", – прокоментував Генрік Торемарк, старший програмний менеджер НЕФКО.

Проєкт передбачав повне оновлення застарілої (ще 1967 року) системи і є частиною великої програми ЄС та НЕФКО з відновлення критичної інфраструктури України. Було побудовано нову лінію очисних споруд водопостачання та додатково проведено реконструкцію насосної станції першого підйому, інфраструктури транспортування сирої води на очистку, а також збудовано нову енергоефективну насосну станцію другого підйому для подачі води в місто. Роботи тривали з дати підписання контракту у грудні 2024 року по квітень 2026 року.

В основі проєкту лежить технологія мембранної ультрафільтрації, яка дозволяє стабільно очищувати воду незалежно від пори року чи стану річки. Окрім чистої води, об’єкт демонструє вражаючі показники ефективності: споживання електроенергії вдалося скоротити на 1 230 МВт-год щорічно. Для екології регіону це означає зменшення викидів CO₂ майже на 475 тонн щороку, що робить цей проєкт частиною реального "зеленого" відновлення України.

"Нова лінія очисних споруд водопостачання – це не просто сучасна споруда, яка відповідає нинішнім вимогам. Це про безпеку людей, якість життя, здоров’я наших дітей і стійкість громади в умовах війни. Цей проєкт демонструє, як міжнародна співпраця та спільна відповідальність дають реальний результат для українців", – заявив міський голова Первомайська Олег Демченко.

Повідомляється, що наразі у межах комплексної модернізації міської системи водопостачання розпочинається реконструкція магістрального водогону за грантового фінансування від Данії через Impact Fund Denmark та співфінансування з місцевого бюджету. Завершення робіт заплановано на кінець 2026 року. Ця додаткова інвестиція міжнародних партнерів підвищить надійність водопостачання та забезпечить ефективну роботу нової лінії очисних споруд водопостачання.

