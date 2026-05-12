Інтерфакс-Україна
Події
14:42 12.05.2026

Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

1 хв читати
Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд
Фото: https://www.facebook.com/

Слухання апеляції ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних із ними компаній на рішення Високого суду Англії щодо виплати банку понад $3 млрд почалося у Лондоні у вівторок.

Згідно з розкладом суду, слухання у двох справах ПриватБанку проти колишніх власників Коломойського, Боголюбова та інших відповідачів призначені на 12, 14 та 15 травня 2026 року.

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року ПриватБанк повідомив, що, згідно з рішенням Лондонського суду, Коломойський та Боголюбов зобов’язані виплатити йому понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат, зокрема основну суму збитків було визначено в розмірі $1,762 млрд.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).

Теги: #коломойський #приватбанк #боголюбов #суд_лондона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 11.05.2026
Роботу додатку Приват24 відновлено

Роботу додатку Приват24 відновлено

16:28 08.05.2026
ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

ЄБРР і ПриватБанк запускають механізм часткового списання боргу для постраждалого від війни бізнесу

11:44 01.05.2026
Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

Коломойському повідомлено про нову підозру – у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку

11:56 14.04.2026
У Приват24 з'явився продаж квитків на європейські залізниці

У Приват24 з'явився продаж квитків на європейські залізниці

12:39 03.04.2026
ПриватБанк запустив дві партнерські програми пільгового фінансування закупівлі пального для агровиробників

ПриватБанк запустив дві партнерські програми пільгового фінансування закупівлі пального для агровиробників

20:14 18.03.2026
ПриватБанк вбачає точки зростання в еквайрингу в нових продуктах та додаткових сервісах

ПриватБанк вбачає точки зростання в еквайрингу в нових продуктах та додаткових сервісах

13:14 12.03.2026
Апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення Лондонського суду буде розглянуто 12 травня

Апеляцію ексвласників ПриватБанку на рішення Лондонського суду буде розглянуто 12 травня

11:02 27.02.2026
Суд призначив до розгляду справу за позовом НЗФ до "Кварциту ДМ" Міндіча та Боголюбова про стягнення 17,27 млн грн

Суд призначив до розгляду справу за позовом НЗФ до "Кварциту ДМ" Міндіча та Боголюбова про стягнення 17,27 млн грн

21:59 07.01.2026
Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

15:51 11.12.2025
Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

ВАЖЛИВЕ

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

ОСТАННЄ

Керівник САП: прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді арешту з альтернативою застави у 180 млн грн

УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

Внутрішня безпека СБУ затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів

Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА