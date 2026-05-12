Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Слухання апеляції ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також пов’язаних із ними компаній на рішення Високого суду Англії щодо виплати банку понад $3 млрд почалося у Лондоні у вівторок.

Згідно з розкладом суду, слухання у двох справах ПриватБанку проти колишніх власників Коломойського, Боголюбова та інших відповідачів призначені на 12, 14 та 15 травня 2026 року.

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року ПриватБанк повідомив, що, згідно з рішенням Лондонського суду, Коломойський та Боголюбов зобов’язані виплатити йому понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат, зокрема основну суму збитків було визначено в розмірі $1,762 млрд.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).