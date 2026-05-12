Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

"У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00", – йдеться про повідомлення в телеграм-каналі.

Засідання відбудеться за адресою просп. Берестейський, 41.

Сам Єрмак заявив, що повідомлення йому про підозру пов’язане з "публічним тиском на правоохоронні органи" з метою ухвалити стосовно нього конкретні процесуальні рішення. Про це він сказав у відповіді на письмовий запит LB.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", – заявив Єрмак, додавши, що наразі разом з адвокатами працює над матеріалами справи.

Він заявив, що звинувачення проти себе вважає безпідставними, і підкреслив, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".

"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року, коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", – сказав він.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Сам Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

Радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи розслідування справи щодо Єрмака, заявив, що процесуальні дії у справі тривають, тому робити остаточні висновки передчасно.