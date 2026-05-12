14:38 12.05.2026

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

"У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Розгляд клопотання призначено на сьогодні, 12 травня, на 16:00", – йдеться про повідомлення в телеграм-каналі.

Засідання відбудеться за адресою просп. Берестейський, 41.

Сам Єрмак заявив, що повідомлення йому про підозру пов’язане з "публічним тиском на правоохоронні органи" з метою ухвалити стосовно нього конкретні процесуальні рішення. Про це він сказав у відповіді на письмовий запит LB.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", – заявив Єрмак, додавши, що наразі разом з адвокатами працює над матеріалами справи.

Він заявив, що звинувачення проти себе вважає безпідставними, і підкреслив, що "слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу".

"Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року, коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити", – сказав він.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Сам Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

Радник президента України Дмитро Литвин, коментуючи розслідування справи щодо Єрмака, заявив, що процесуальні дії у справі тривають, тому робити остаточні висновки передчасно.

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

10:48 12.05.2026
Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

22:51 11.05.2026
Литвин назвав передчасними висновки щодо справи Єрмака

22:04 11.05.2026
Єрмак відмовився від коментарів щодо вручення йому підозри та заперечив наявність у нього елітної нерухомості

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

19:56 11.05.2026
Ощадбанк через австрійський суд вимагає від Борислава Берези спростування недостовірної інформації щодо "угорської справи"

15:32 11.05.2026
Fevamotinico Жеваго долучилась до опротестування ухвали Госпсуду Києва про забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн

18:53 08.05.2026
Суд задовольнив позов депутата Федієнка до депутатки Безуглої щодо захисту честі, гідності та ділової репутації

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

15:49 04.05.2026
Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

