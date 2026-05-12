Інтерфакс-Україна
Події
14:34 12.05.2026

СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

2 хв читати
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки України затримала у столиці організаторів двох схем з ухилення військовозобов’язаних від мобілізації – з використанням працевлаштування на критично важливому підприємстві та оформленням фальшивої інвалідності.

Так, за одним з епізодів викрито очільницю критично важливого підприємства столиці, яка працевлаштувала до себе понад 1 тис. військовозобов’язаних з подальшим "бронюванням".

"Як встановило розслідування, в обмін на таке призначення нові працівники віддавали роботодавцю 10% від щомісячної зарплати. У такий спосіб, за матеріалами справи, фігурантка "заробила" понад 50 млн гривень за майже півтора року. Відповідно до матеріалів провадження, до схеми вона залучила знайому, яка виступала посередницею для зустрічей з клієнтами та передачі грошей", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Встановлено, що фігурантки підшукували військовозобов’язаних у приватних компаніях бізнес-партнерів, які хотіли "забронювати" свій персонал від призову.

"Також у столиці "на гарячому" затримано посадовців психіатричного відділення місцевої лікарні, які за $25 тис. безпідставно встановлювали ухилянтам 2 групу інвалідності. За матеріалами справи, до оборудки причетні завідуючий відділенням психіатрії та його підлегла – лікарка-психотерапевт", – розповіли у спецслужбі.

Спочатку вони направляли ухилянтів на "стаціонар", а потім вручали їм сфальшовані висновки з важкими діагнозами, пов’язаними з психічними розладами та розумовою відсталістю.

Фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #київ #мобілізація #сбу #ухилянти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 12.05.2026
Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

13:31 12.05.2026
У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

У межах плану енергостійкості у Києві побудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт – КМДА

13:14 12.05.2026
У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

07:24 12.05.2026
У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

17:20 11.05.2026
Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

Зрадники, які воювали на боці РФ, отримали по 15 років тюрми – СБУ

14:50 11.05.2026
Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

Суд оштрафував організаторів нелегального казино в київському бізнес-центрі та конфіскував понад $20 тис - БЕБ

12:46 11.05.2026
Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

Пісторіус прибув до Києва, обговорить співпрацю в ОПК – посольство

10:18 11.05.2026
Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

Нічна стрілянина в Подільському районі Києва: двом учасникам конфлікту повідомлено про підозру

12:50 10.05.2026
Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

Бережна підтримує ідею встановлення пам'ятнику Мазепі у Києві

00:06 10.05.2026
У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

У Подільському районі Києва затримали чоловіка за стрілянину – поліція

ВАЖЛИВЕ

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Директор НАБУ: у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом був тиск на експертів

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

ОСТАННЄ

Двоє мирних жителів постраждало через удар ворожого БпЛА по Шевченковому Харківської області

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Трьох цивільних поранено на Сумщині через атаку російського дрона – ОВА

Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

Суд Лондона почав слухання апеляції ексвласників ПриватБанку на рішення про виплату понад $3 млрд

Суд призначив час розгляду клопотання про запобіжний захід Єрмаку

Бугров проконсультується з юристами щодо відмови йому брати участь у виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА