14:23 12.05.2026

Бугров проконсультується з юристами щодо відмови йому брати участь у виборах ректора КНУ ім. Шевченка

Володимир Бугров проконсультується з юристами щодо відмови йому брати участь у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Я поки що не маю рішення МОН. Коли отримаю, звернуся до юристів за консультацією і розгляну запропоновані ними варіанти рішень", – сказав Бугров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше в медіа з’явилася інформація, що Міністерство освіти і науки ухвалило рішення не допускати його до виборів через судову ухвалу в недостовірному декларуванні.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв  – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори булм заплановані на 27 травня 2026 року. В той же час, 11 травня Міносвіти перенесло вибори на 27 жовтня.

Колишній ректор Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускав, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердити попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суд міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації Бугрова.

Згідно закону "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили).

29 квітня Міносвіти звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка у зв’язку із закінченням контракту. В той же час, Валерія Копійку призначено в.о. ректора.

