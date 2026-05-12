Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля (фракція "Голос").

За відповідну постанову №15201 проголосували 209 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів "за") на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перший заступник голови Верховної Ради оголосив перерву в пленарному засіданні. Очікується, що наступне засідання парламенту відбудеться у середу.