Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

Верховна Рада не підтримала за основу законопроєкт №13435 про оцінку майна, парламент відправив документ на повторне перше читання.

Рішення щодо прийняття проєкту закону на пленарному засіданні у вівторок, 12 травня, за основу підтримали 186 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів), а відправити на повторне перше читання – 229 парламентарів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на імплементацію в Україні міжнародних (європейських) стандартів оцінки майна, що є одним із зобов’язань країни перед програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Згідно з меморандумом, реформа має підвищити довіру інвесторів та банків до результатів оцінки, зокрема активів, що передаються у заставу.

Законопроєкт передбачає повний перегляд методичного регулювання, запровадженого ще у 2001 році. Серед ключових новацій – запровадження принципу цілісності оцінки, за якого земельна ділянка та розташована на ній будівля оцінюються як один об’єкт. Крім того, документ пропонує запровадити два види оцінки: незалежну (проводиться суб’єктами оціночної діяльності) та стандартизовану (проводиться органами державної влади чи місцевого самоврядування для цілей оподаткування або адміністрування).

Проєкт закону також уніфікує правила оцінки майна у сфері судових експертиз із загальним законодавством та дозволяє банкам самостійно проводити оцінку для внутрішніх потреб. Для управління професійною спільнотою передбачено створення єдиної саморегулівної організації (СРО) з широкими повноваженнями щодо навчання та контролю якості послуг.

Важливим аспектом є цифровізація процесів та посилення дисциплінарної відповідальності оцінювачів. Водночас документ відкриває український ринок для оцінювачів з іноземних держав за умови підтвердження їхньої кваліфікації. Окремий розділ присвячено порядку оцінки майна для визначення розміру шкоди, завданої внаслідок збройної агресії.

Попри те, що у вересні 2025 року Комітет Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу, документ отримав низку зауважень. Зокрема, Мінекономіки та Мінфін підтримали проєкт лише за умови його суттєвого доопрацювання. Міністерство юстиції вказало на неузгодженість окремих положень із процесуальним законодавством та порушення принципу юридичної визначеності. Зауваження також висловили Фонд держмайна (ФДМУ), Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) апарату парламенту.

Водночас віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України зазначив, що законопроєкт відповідає праву Європейського Союзу, зокрема вимогам Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) № 575/2013, а також зобов’язанням за Угодою про асоціацію щодо гармонізації законодавства у сфері фінансових послуг. З огляду на необхідність усунення виявлених помилок і суперечностей, комітет запропонував застосувати процедуру внесення правок та уточнень під час підготовки документа до другого читання.