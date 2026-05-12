Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

Фахівці ліквідували загоряння електропоїзду поблизу с. Косарі (Черкаська обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу села Косарі Черкаського району сталося загорання вагонів електропотягу під час його руху. Ще до прибуття пожежних підрозділів здійснено евакуацію 40 пасажирів та розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Остаточно пожежу вагонів електропотягу рятувальники ліквідували на загальній площі 180 кв. м. та запобігли подальшому поширенню вогню", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Також до гасіння залучався пожежний потяг та місцева добровільна пожежна команда.

Постраждалих на місці події немає. Причина пожежі встановлюється.