Інтерфакс-Україна
Події
14:12 12.05.2026

Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

1 хв читати
Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС
Фото: ДСНС

Фахівці ліквідували загоряння електропоїзду поблизу с. Косарі (Черкаська обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Поблизу села Косарі Черкаського району сталося загорання вагонів електропотягу під час його руху. Ще до прибуття пожежних підрозділів здійснено евакуацію 40 пасажирів та розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Остаточно пожежу вагонів електропотягу рятувальники ліквідували на загальній площі 180 кв. м. та запобігли подальшому поширенню вогню", – йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Також до гасіння залучався пожежний потяг та місцева добровільна пожежна команда.

Постраждалих на місці події немає. Причина пожежі встановлюється.

Теги: #пожежа #дснс #черкащина #електропоїзди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

15:31 10.05.2026
Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

11:28 10.05.2026
Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

Рятувальника поранено через атаку БпЛА окупантів на Дніпропетровщині – ДСНС

10:59 10.05.2026
ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

22:30 08.05.2026
Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

11:25 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

08:02 08.05.2026
Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

22:16 07.05.2026
На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

ОСТАННЄ

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

ССО ЗСУ: Уражено арсенали, командний пункт, логістику ворога на ТОТ та в Росії

Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА