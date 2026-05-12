13:35 12.05.2026

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Перший заступник міського голови Світловодську (Кіровоградська обл.) Сергій Савич вчинив стрілянину у приміщенні міської ради, відомо про щонайменше про двох постраждалих.

"Світловодська міська рада офіційно повідомляє: сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету... Відомо про постраждалого – одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Зазначається, що перед цим протягом дня Савич "поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику" на адресу секретаря Світловодської міськради Максима Бакуменка, що частково було зафіксовано у прямих ефірах у соцмережах самого Савича.

На місце події викликано поліцію та швидку медичну допомогу, правоохоронні органи проводять затримання та невідкладні слідчі дії.

"Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України.

Пізніше Бакуменко повідомив Суспільному, що поранення дістали двоє людей, працівників евакуювали.

 

 

