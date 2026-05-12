Інтерфакс-Україна
13:30 12.05.2026

Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Державною службою зайнятості (ДСЗ) та партнерами запускають національну програму стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення", повідомляє Служба зайнятості.

Проєкт реалізується в межах Національної стратегії безбар'єрності на 2026 рік і дає можливість для тих, хто хоче повернутися до роботи, змінити професію, отримати новий досвід і знайти стабільну офіційну зайнятість.

За програмою шлях до працевлаштування передбачає три складові: навчальну програму, швидкі зустрічі з роботодавцями та стажування протягом 10 днів.

Подати заявку на участь можна офлайн – у найближчому центрі зайнятості або онлайн – на сайті ДСЗ, а згодом – і через портал "Дія" або систему "Обрій".

Зараз більше 70% компаній повідомляють про дефіцит кадрів, тож потрібні рішення, які швидко поєднають роботодавця і людину. Ця ініціатива допомагає людей віком 50+ знайти роботу через адаптацію можливостей для повернення до зайнятості.

"У центрі уваги – не цифри в паспорті, а людина, її реальний практичний досвід, знання, професійна зрілість, мотивація, виваженість в ухваленні рішень та експертність. Щоб цей потенціал працював та мав відгук у роботодавців, ми розробили комплексний маршрут кар'єрного рестарту: від оновлення навичок до працевлаштування", – розповіла директор ДСЗ Юлія Жовтяк.

Пілотна фаза проєкту тривати до жовтня 2026 року.

Проєкт реалізується у партнерстві держави, бізнесу та громадського сектору. Бізнес-партнером є агропромхолдинг Астарта-Київ. За залучення учасників 50+ відповідає благодійний фонд "Життєлюб" через проєкт "Трудолюб", а Федерація роботодавців України є партнером для експертної підтримки та взаємодії з роботодавцями.

