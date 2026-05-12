Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району, зокрема зі 100 вулиць у районному центрі.

"З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини. Це 28 родин. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей", – написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що переїхати всі вони мають упродовж місяця, час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім'єю.

Ганжа заявив, що родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольського району, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.

Також у Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.

Як відомо із відкритих джерел, у місті Нікополь станом на 2024 рік налічувалось 420 топонімів: один проспект, один майдан, дві площі, три парки, чотири сквери, 324 вулиці, два узвози й 83 провулки.