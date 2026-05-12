Інтерфакс-Україна
Події
13:17 12.05.2026

Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА

1 хв читати
Оголошено обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію з окремих територій Нікопольського району, зокрема зі 100 вулиць у районному центрі.

"З Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини. Це 28 родин. Всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей", – написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що переїхати всі вони мають упродовж місяця, час та маршрут евакуації узгоджується індивідуально з кожною сім'єю.

Ганжа заявив, що родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольського району, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.

Також у Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті – переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.

Як відомо із відкритих джерел, у місті Нікополь станом на 2024 рік налічувалось 420 топонімів: один проспект, один майдан, дві площі, три парки, чотири сквери, 324 вулиці, два узвози й 83 провулки.

 

Теги: #дніпропетровська_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 11.05.2026
ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

ЄК координувала евакуацію людей із круїзного лайнера зі спалахом хантавірусу

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

18:49 09.05.2026
На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

На Дніпропетровщині одна людина загинула, ще одну поранено через удари ворожих БпЛА

18:33 07.05.2026
Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

Лубінець: Триває підготовка до евакуації людей з Олешок на лівобережжі Херсонщини

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

09:45 02.05.2026
З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

З лінії фронту на Донбасі евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини – ОВА

11:52 28.04.2026
ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

ВМС ЗСУ провели евакуацію українського розвідника з ТОТ Запоріжжя

05:22 26.04.2026
Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

Трампа терміново евакуювали після стрілянини у Вашингтоні

18:50 25.04.2026
Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

Шестеро людей, серед них – двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині – ОВА

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

ОСТАННЄ

Рада не підтримала припинення повноважень нардепа Цабаля

Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про оцінку майна

Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

Через стрілянину у міськраді Світловодська двоє постраждалих

Проєкт стажування для людей віком 50+ "Досвід має значення" почав прийом заявок

Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора

В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА