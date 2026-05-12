Інтерфакс-Україна
13:17 12.05.2026

Кіпр заявив про намір приєднатися до угоди про створенню Спецтрибуналу – Сибіга

Кіпр заявив про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди та сприяти створенню Спеціального трибуналу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це вагомий крок з боку країни, яка зараз головує в ЄС. Дякую колезі Константіносу Комбосу, з яким ми зустрілися лише вчора в Брюсселі. Вже 29 держав мають намір приєднатися до Трибуналу, і ця кількість продовжує зростати. Це свідчить про потужний імпульс для відновлення справедливості. Ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у злочині агресії проти України", – написав він у соцмережі Х.

Міністр закликав всі держави – як у Європі, так і в інших регіонах – "долучитися до цієї історичної ініціативи".

"Це питання принципів", – зазначив міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

 

