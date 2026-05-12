Інтерфакс-Україна
Події
13:14 12.05.2026

У Києві затримано організатора незаконних схем ухилення від мобілізації – прокурора



Правоохоронці повідомили про підозру 28-річному мешканцю Києва, який за винагороду від $15 тис. до $28 тис обіцяв оформити чоловіку статус обмежено придатного до військової служби або інвалідність зі зняттям з військового обліку, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Чоловік запевняв своїх "клієнтів", що має зв'язки в одному з ТЦК, медичних закладах та органах прикордонної служби. Відтак військовозобов'язаним він пропонував дві схеми виїзду за кордон. Перший – оформлення статусу обмеженої придатності. Ціна такої послуги – $15 тис. За $28 тис. клієнту обіцяли виготовити фіктивні документи про захворювання крові, допомогти з інвалідністю та зняттям з військового обліку. Це дасть йому змогу безперешкодно виїжджати за кордон", – йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

Фігуранта затримали на гарячому під час отримання $28 тис. Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням); ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів).

Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави у сумі 8,8 млн грн.

За повідомленням, вживаються заходи для накладення арешту на автопарк, яким користується безробітний організатор схеми, зокрема MERCEDES-BENZ C450 (2016 р.в.), MERCEDES-BENZ E 63 AMG (2017 р.в.), BMW X5 (2023 р.в.), останній автомобіль зареєстрований на знайому чоловіка, яка працює у дитячому садку.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ДВБ Національної поліції України.

 

