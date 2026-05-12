В більшості областей України в найближчі дві доби очікуються дощі – Укргідрометцентр

В середу, 13 травня, по всій Україні крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в західних областях 4-9 тепла. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18°, на решті території 17-22°.

В Києві дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 травня в Києві була зафіксована в 1996 році і склала 29,9° тепла, найнижча вночі – 0,8° морозу в 1900 році.

В четвер, 14 травня, по всій Україні крім західних, Житомирської та Вінницької, вдень і Одеської областей, помірні дощі, подекуди грози, вдень у північно-східній частині місцями значні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях 2-7° тепла. Вдень 13-18°, на сході країни до 22°.

В Києві дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.