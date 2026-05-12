12:55 12.05.2026

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються Єрмак, Чернишов та Міндіч – САП

Фото: https://www.facebook.com/sap.gov.ua

В легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом підозрюються екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч, викритий в рамках спецоперації "Мідас", а також 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру, інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

В телеграм-каналі у вівторок САП зазначає, що антикорупційні органи викрили організовану групу, причетну до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах.

"Як встановлено під час досудового розслідування, у 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області", – йдеться в повідомленні антикорупційної прокуратури.

Згідно з повідомленням, як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена.

"Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем'єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену "пральні", яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом" (72% загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено", – уточнюють в САП.

В САП наголошують, що всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.

"Серед підозрюваних: колишній керівник Офісу президента України; колишній віцепрем'єр-міністр України (організатор); бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", співорганізатор); 4 особи, підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру", – зазначається в повідомленні.

В повідомленні не вказані прізвища, згідно з посадами та фабулою справи йдеться про Єрмака, Чернишова та Міндіча.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою осіб).

 

21:29 11.05.2026
НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

10:40 08.05.2026
ВАКС арештував майно родини керівника ДКАУ через необґрунтовані активи на 6,4 млн грн

17:31 07.05.2026
САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника ГУ ДПС в Полтавській області вартістю понад 4,8 млн грн

15:59 07.05.2026
Заступник голови Рівненської облради Свисталюк отримав 9 років за хабарництво на земельних питаннях

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

16:08 04.05.2026
Нардеп Фріз ініціює запрошення Умєрова і представників Fire Point до Ради щодо справи "Мідас"

15:49 04.05.2026
Фігуранти "Мідас" впливали на кадрові призначення в "Енергоатом-Трейдинг", стверджує Железняк

16:16 29.04.2026
САП: Справу нардепа Шевченка про легалізацію 9 млн грн передано до суду

11:51 29.04.2026
Голова ТСК Гончаренко запросив Шефіра та Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі "Мідас"

01:51 29.04.2026
УП оприлюднило фрагменти розмов Міндіча із експомічником президента Шефіром та на той момент міністром оборони Умєровим

