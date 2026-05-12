12:03 12.05.2026

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

Після приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Швейцарії та Кіпру вона налічує 49 учасників, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі вдома вже 2134 дитини, яких ми повернули в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за сприянням Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території РФ. Тому наше завдання – не зупинятися", – підкреслив омбудсмен у Телеграм-каналі у вівторок.

 

