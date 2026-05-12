ССО ЗСУ: Уражено арсенали, командний пункт, логістику ворога на ТОТ та в Росії

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про ураження складів, логістики, командного пункту, ремонтної бази та інших об'єктів противника на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької області, а також в Білгородській області РФ.

"В Сартані під Маріуполем на Донеччині підрозділи Middle-strike ССО уразили склади боєприпасів ворожих підрозділів. В Бойківському уражено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр підрозділів противника", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

Повідомляється, що в окупованій Миколаївці (Донецька обл.) безпілотники ССО вдарили по ворожій ремонтній базі, а в Святотроїцькому (Запорізька обл.) уразили командно-спостережний пункт противника.

У Ровеньках (Луганська обл.) ССО вдарили по тимчасовому розташуванню механіків противника, а в Куликівському (Запорізька обл.) по ворожому полігону.

Також підрозділ Middle-strike ССО уразив розташування підрозділу безпілотників ворога в Новій Таволжанці Білгородської області (Росія).