Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

Міністр оборони України Михайло Федоров зустрівся із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом та обговорив впровадження штучного інтелекту (artificial intelligence – AI) у війні.

У результати співпраці з Palantir створена система детального аналізу повітряних атак, впроваджені AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних та були інтегрувані технології в планування deep strike-операцій, повідомив Федоров у Телеграм-каналі у вівторок.

"Окремий напрям – Brave1 Dataroom, платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах", – написав міністр оборони.

Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Саме тому, "наша мета – посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні", – підкреслює він.

Palantir – одна з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки, яка входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 млрд.