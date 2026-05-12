Інтерфакс-Україна
Події
11:23 12.05.2026

На Харківщині вдалося евакуювати з прифронтових територій 17 цивільних – ОВА

1 хв читати
На Харківщині вдалося евакуювати з прифронтових територій 17 цивільних – ОВА
Фото: https://t.me/synegubov/

На Харківщині вдалося провести евакуаційну місію, яка врятувала від ворожих обстрілів ще 17 цивільних громадян, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Людей вивезли із прикордонних територій, максимально наближених до фронту – із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Серед евакуйованих – двоє дітей: дівчатка 5 і 16 років", – написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Він наголосив, що для реалізації операції було сформовано оперативний штаб – багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного Ситуаційного центру. Загалом до операції були залучені понад 100 людей, включно з ресурсом гуманітарного сектору.

"У Харкові людей уже прийняв наш Транзитний центр. Команда центру, включно з гуманітарними партнерами, забезпечила реєстрацію, розміщення та всю необхідну допомогу для евакуйованих", – додав голова ОВА.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 12.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали 12 людей

08:42 12.05.2026
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

08:06 12.05.2026
Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

Ворожа повітряна атака пошкодила житлові будинки та автівки у Житомирі

07:25 12.05.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населених пункти Запорізької області

07:24 12.05.2026
У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

У Києві уламки ворожих БпЛА на дах багатоповерхівки спричинили пожежу – мер

12:14 11.05.2026
Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

Окупанти за добу 19 разів обстріляли міста і села Донецької області, 4 мирних жителів поранені

08:40 11.05.2026
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

08:36 11.05.2026
Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

Російські обстріли забрали життя 2 жителів Херсонської області за добу, ще 2 поранені – обладміністрація

08:56 09.05.2026
На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

На Сумщині внаслідок понад 20 обстрілів пошкоджено житлові будинки у шести громадах, одна людина поранена

08:43 09.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали три людини

ВАЖЛИВЕ

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

Зеленський: Ворог сам вирішив закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів

НАБУ і САП викрили орггрупу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: про підозру повідомили одному з її учасників – екскерівнику ОП України – САП

Росія не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак – Зеленський

ОСТАННЄ

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

ССО ЗСУ: Уражено арсенали, командний пункт, логістику ворога на ТОТ та в Росії

Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

Ухвалення проєкту нового ЦК може призвести до правового безладу та хаосу в правопорядку – юрист

Делегація з Євросоюзу відвідала Фастів на Київщині

Адвокат Єрмака заперечив його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві – Суспільне

Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

Мінветеранів презентувало оновлену платформу "Кар'єра ветерана"

Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня, натомість цієї ночі РФ запустила понад 200 дронів – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА