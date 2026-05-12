На Харківщині вдалося евакуювати з прифронтових територій 17 цивільних – ОВА

На Харківщині вдалося провести евакуаційну місію, яка врятувала від ворожих обстрілів ще 17 цивільних громадян, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Людей вивезли із прикордонних територій, максимально наближених до фронту – із Золочівського та Великобурлуцького напрямків. Серед евакуйованих – двоє дітей: дівчатка 5 і 16 років", – написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Він наголосив, що для реалізації операції було сформовано оперативний штаб – багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного Ситуаційного центру. Загалом до операції були залучені понад 100 людей, включно з ресурсом гуманітарного сектору.

"У Харкові людей уже прийняв наш Транзитний центр. Команда центру, включно з гуманітарними партнерами, забезпечила реєстрацію, розміщення та всю необхідну допомогу для евакуйованих", – додав голова ОВА.