11:18 12.05.2026

СБС ЗСУ: Уражено дві РЛС, склади та пункти дислокації противника

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження радіолокаційного висотоміра ПРВ-16, радіолокаційної станції П-18, складів та пунктів дислокації противника на тимчасово окупованій території України.

"Оператори 1-го окремого центру СБС уразили РЛС ПРВ-16 та РЛС П-18 у Донецькій області. ПРВ-16 – радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника. РЛС П-18 – радіолокаційна станція метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та безпілотників", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

За інформацією СБС, оператори центру також уразили склад паливно-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації противника.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень СБС.

 

