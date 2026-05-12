Ухвалення проєкту нового ЦК може призвести до правового безладу та хаосу в правопорядку – юрист

Проєкт нового Цивільного кодексу є серйозним кроком назад у регулюванні цивільних договірних відносин, його ухвалення може стати катастрофою і породити правовий безлад і хаос в українському правопорядку на десятиліття, вважає голова комітету процесуального права Асоціації правників України (АПУ), керуючий Адвокатського бюро Сергія Гришка "Кверітіус Україна" Сергій Гришко.

"Запропонований у проєкті ЦК підхід до недійсності правочинів і взагалі регулювання договорів фактично повертає Україну якщо не в часи планової економіки, то в перші роки незалежності, коли Цивільний кодекс УРСР 1963 року намагалися пристосувати до реалій ринкової економіки", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Гришко назнавав "сумнівним" поняття "доброзвичайності", яке вводить проєкт.

"При уважному аналізі стає очевидним, що під виглядом цього нового поняття українцям пропонують старі добрі "правила соціалістичного співжиття і моральні принципи суспільства, що будує комунізм", яких громадяни України зобов'язані були додержувати при здійсненні цивільних прав відповідно до Цивільного кодексу УРСР 1963 року, який втратив силу 1 січня 2004 року. Недотримання цієї "доброзвичайності"/ "правил соціалістичного співжиття" має наслідком визнання правочину недійсним відповідно до ст. 244 проєкту", – сказав він.

Крім того, на думку юриста, проєкт ЦК "суттєво обмежує свободу договору".

"Відповідно до проєкту "сторони не можуть відступити в договорі від приписів актів цивільного законодавства, якщо такі акти не містять приписів, що визначають можливість такого відступлення". Фактично, це також є нічим іншим, як поверненням до ЦК УРСР 1963 року, який дозволяв лише ті угоди, які не суперечили закону. Натомість чинний Цивільний кодекс є набагато гнучкішим і не дозволяє сторонам відходити від приписів закону лише, якщо обов'язковість для сторін приписів актів цивільного законодавства випливає з їхнього змісту або із суті відносин між сторонами", – сказав він.

За оцінкою Гришка, "структура і логіка викладу норм про загальні підстави недійсності та оспорюваності створюють серйозні неузгодженості".

Зокрема, він зазначив, що проєкт передбачає, що сторона договору, яка знала про підстави його недійсності, але, незважаючи на це, одержала за договором певні блага, не може звертатися з вимогою про визнання такого договору недійсним.

"Це правило вже відомо в судовій практиці України під назвою "доктрина заборони суперечливої поведінки", яка витікає ще з римського права. Але оскільки це положення знаходиться в статті, яка стосується саме договорів недійсних в силу закону, то виникає питання, чи "лікується" також і недійсність в силу закону, якщо сторона отримала певні блага", – сказав він.

Крім того, юрист звернув увагу, що запропонована проєктом процедура позасудового визнання недійсності з можливістю визнати правочин недійсним просто в силу мовчання іншої сторони "фактично знищує презумпцію правомірності правочину, яка тепер міститься у статті 204 Цивільного кодексу України".

"Неважливо чи є підстави для недійсності чи ні – якщо одна сторона написала, що вона вважає договір недійсним, а інша не заперечила, то договір є недійсним!", – сказав він.

Крім того, юрист вважає, що "запровадження позову про визнання правочину дійсним не тільки іде в розріз з десятиліттями судової та законодавчої практики України, а і суперечить самому проєкту, який визначає, що визнання договору недійсним є способом захисту права, але не визначає таким визнання правочину дійсним".

"Проєкт становить серйозний крок назад у регулюванні цивільних договірних відносин, не відповідає вимогам часу і тенденціям розвитку ринкової економіки. Його ухвалення може стати катастрофою і породити правовий безлад і хаос в українському правопорядку на десятиліття", – прогнозує юрист.